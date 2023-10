So lässig geht Rumer Willis mit Tochter Louetta einkaufen

Sie ist ganz cool unterwegs! Im April begrüßte Rumer Willis (35) gemeinsam mit ihrem Partner Derek Thomas ihren gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Die kleine Louetta verändert das Leben ihrer stolzen Mama seitdem ordentlich. Im Netz zeigt die Tochter von Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) immer wieder private Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Jetzt wurde die Schauspielerin auch wieder in einer alltäglichen Situation gesehen: Rumer geht ganz lässig mit ihrem Töchterchen einkaufen.

Beim Einkaufen setzt die Neu-Mama auf ein cooles Outfit: In einem beigefarbenen Overall macht sie ihre Erledigungen. Bilder, die DailyMail vorliegen, zeigen die kleine Louetta lässig in einer Tragetasche auf dem Arm ihrer Mama sitzen. Die hält ihren Wonneproppen, der sich zufrieden an sie schmiegt. Ihr Partner trägt ein weißes Shirt zu einer schwarzen Hose und kombiniert Crogs. Louetta lässt sich augenscheinlich von ihren coolen Eltern beeinflussen und wirkt ebenso entspannt und ausgeglichen.

Wie happy Rumer als frischgebackene Mama ist, machte sie erst vor wenigen Tagen deutlich. "Mein Leben ist ein Geschenk. Ich war noch nie glücklicher und fühle mich so verliebt wie nie zuvor", schwärmte die 35-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie ein niedliches Foto, auf dem sie mit ihrem Liebsten und ihrem Baby an einem Strand in die Kamera lächelt.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Baby, August 2023

Getty Images Rumer Willis und Derek Richard Thomas im November 2022

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Derek Richard mit ihrer Tochter Louetta

