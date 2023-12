Hochzeit mit Ruby? So steht Matthias Schweighöfer zum Jawort

Läuten hier bald die Hochzeitsglocken? Rund vier Jahre ist Matthias Schweighöfer (42) mit seiner Schauspielkollegin Ruby O. Fee (27) liiert. Und mit ihr zeigt sich der Filmstar auch ungewohnt offen, was sein Privatleben angeht. Es läuft offenbar richtig rund zwischen den beiden. Vielleicht gehen sie bald sogar den nächsten Schritt – zumindest scheint Matthias einer Hochzeit mit seiner Ruby nicht abgeneigt zu sein.

Bunte hakte bei Matthias nach, ob er in naher Zukunft vielleicht einen Antrag plane oder es denn schon Hochzeitspläne gebe. Besonders konkret wollte er dabei aber nicht werden. Er antwortet lediglich mit einem verschmitzten: "Lasst euch überraschen, es beleibt spannend." Immerhin hört sich das nicht so an, als sei eine Heirat keine Option für den 42-Jährigen.

Erst Anfang Dezember heizte Matthias die Gerüchteküche um eine Eheschließung ordentlich an. Offenbar ganz aus Versehen nannte er Ruby in einem Interview "seine Frau". "Meine wunderbare Frau, also Freundin, unterstützt mich immer", schwärmte der "Army of Thieves"-Darsteller im Gespräch mit RTL. Allerdings klärte er nicht auf, ob es sich um einen Versprecher oder die Wahrheit gehandelt habe.

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2023

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2023

