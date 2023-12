Nach Affärengerüchten mit MGK: Sophie Lloyd hat sich verlobt

Sophie Lloyd wird vor den Traualtar treten! Im Februar hatte es Gerüchte gegeben, dass die Gitarristin mit Machine Gun Kelly (33) geflirtet hat, in dessen Band sie spielt. Zu dieser Zeit hatte es zwischen dem Musiker und seiner Verlobten Megan Fox (37) schließlich eine heftige Krise gegeben. Mittlerweile sind die beiden offenbar wieder sehr glücklich miteinander. Doch auch für Sophie könnte es in Sachen Liebe wohl kaum besser laufen: Ihr Freund hat ihr einen Heiratsantrag gemacht!

Auf Instagram veröffentlichte die Rockerin eine Reihe von Bildern, auf denen sie stolz ihren Verlobungsring präsentiert. "Wir sind verlobt", verkündete sie in ihrer Story. In ihrem Feed-Post schrieb Sophie zudem: "Auf die Ewigkeit mit meinem besten Freund." Ihr Liebster ist offenbar während ihrer Jamaika-Reise vor ihr auf die Knie gegangen – zumindest verwendete sie einen dementsprechenden Hashtag. Ob auch MGK zur Hochzeit kommen wird? Der "Bloody Valentine"-Interpret kommentierte zumindest: "Ich gratuliere euch, Jungs."

Sophie und ihr Ehemann in spe sind schon seit rund sechs Jahren ein Paar. Kurz nachdem die Fremdgehgerüchte mit MGK die Runde gemacht hatten, machte sie in einem Post deutlich, wie glücklich sie mit ihrem Partner ist. Kurz darauf hatte auch ihr Team die Vorwürfe dementiert. "Sophie ist eine professionelle, versierte Musikerin, die unnötigerweise in die Medien gezerrt wurde, basierend auf unbegründeten Anschuldigungen in den sozialen Netzwerken", hieß es in einem Statement gegenüber Page Six.

Getty Images Machine Gun Kelly und Sophie Lloyd, Februar 2023

Instagram / sophieguitar_ Sophie Lloyd und ihr Verlobter

Instagram / sophieguitar_ Sophie Lloyds Hand

