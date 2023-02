Mit MGK angebandelt? Jetzt meldet sich Sophie Lloyd zu Wort!

Sophie Lloyd bezieht Stellung! Megan Fox (36) hatte ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (32) Untreue vorgeworfen und deutete an, dass er was mit seiner Gitarristin hatte. Sophie verbringt im Zuge ihrer musikalischen Zusammenarbeit zwar viel Zeit mit dem Rapper, aber ist eigentlich seit fünf Jahren vergeben. Was ist also an den Fremdgehgerüchten dran? Jetzt meldete sich Sophies Team zu den ganzen Spekulationen!

"Sophie ist eine professionelle, versierte Musikerin, die unnötigerweise in die Medien gezerrt wurde, basierend auf unbegründeten Anschuldigungen in den sozialen Netzwerken", ließ ihr Team in einem Statement gegenüber Page Six verlauten. Die Behauptungen seien vor dem Hintergrund ihres Künstlerdaseins respektlos. "Jede Andeutung, dass sie sich jemals unprofessionell verhalten hat oder sich aus ihrer Beziehung zurückgezogen hat, ist unwahr", hieß es in der Erklärung weiter.

Darüber hinaus hatte Sophie erst am Dienstag deutlich gemacht, wie glücklich sie mit ihrem Partner ist. Zu einem gemeinsamen Instagram-Foto schrieb sie: "Du bist der Beste." Auch der Drummer machte ihr eine süße Liebeserklärung und betonte: "Meine Lady."

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

Instagram / sophieguitar_ Sophie Lloyd, Gitarristin

Instagram / sophieguitar_ Sophie Lloyd und ihr Freund, Musiker

