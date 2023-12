Nach Streit: Megan Fox und Machine Gun Kelly sind auf Date!

Wieder auf Wolke sieben? 2020 machten Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) ihre Liebe öffentlich. Seither führen die Schauspielerin und der "Emo Girl"-Interpret eine turbulente Beziehung. Das exzentrische Pärchen soll sich erst kürzlich erneut heftig gestritten haben. Grund hierfür: Vertrauensprobleme! Der Streit scheint mittlerweile aber vom Tisch zu sein – Megan und Machine Gun Kelly genießen einen Abend zu zweit!

Die "Transformers"-Darstellerin und der Musiker besuchten am Wochenende zusammen Puppet Up!, eine Comedyshow für Erwachsene in Los Angeles. "Sie saßen während der gesamten Show hinten und waren sehr vertraut", erzählte ein Insider People. Laut dem Informanten habe es ausgesehen, als hätten die "Pretty Boys Are Poisonous"-Autorin und der Rapper eine gemütliche "Datenight".

In ihrem kürzlich veröffentlichten Buch schreibt das Model über die aufwühlende Beziehung zu dem Sänger: "Du bist eine Sucht, die durch keine noch so starken Gebete geheilt werden kann." Megan bezeichnet sich selbst als "hoffnungslos romantische, offene Wunde eines Menschen".

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den VMAs 2021

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

