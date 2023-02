MGK-Affäre mit Gitarristin Sophie? Megan Fox macht Andeutung

Ist sie etwa der Grund für die Liebeskrise von Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36)? Der Musiker und die Schauspielerin gehen bereits seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Tagen kamen die Gerüchte auf, dass es nun kriseln soll. Megan löschte erst alle Bilder mit ihrem Partner und daraufhin sogar ihr ganzes Profil. Vorher machte sie aber noch Anspielungen darauf, dass MGK sie mit seiner Gitarristin Sophie Lloyd betrogen habe.

Megans letzter Instagram-Post enthielt eine Reihe von Fotos von sich selbst sowie ein Video, in dem ein Umschlag verbrannt wird. Dazu wählte die Transformers-Darstellerin die Zeilen von Beyoncé (41): "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken, sie ist überall in deinem Atem." Die Fans in den Kommentaren waren sicher, dass es sich dabei um eine Anspielung auf eine Affäre handele. Ein User kommentierte: "Wahrscheinlich hat er es mit Sophie getrieben." Woraufhin die Beauty prompt antwortete: "Vielleicht habe ich es mit Sophie getrieben" und ein Feuer-Emoji hinzufügte.

Ein Insider hatte gegenüber People ausgeplaudert, dass die Hochzeit der beiden auf der Kippe stehe. "Sie haben ihre Verlobung noch nicht offiziell aufgelöst, aber Megan hat bereits ihren Ring abgelegt", behauptete die Quelle gegenüber dem Magazin. Zwischen der 36-Jährigen und dem Rapper herrsche derzeit Funkstille.

Getty Images Machine Gun Kelly und Sophie Lloyd, Februar 2023

Instagram / sophieguitar_ Sophie Lloyd, Gitarristin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly

