Nach Fremdgeh-Drama: Megan Fox findet liebe Worte für Sophie

Zwischen Megan Fox (36) und Sophie Lloyd scheint kein böses Blut zu fließen. In den vergangenen Wochen waren immer wieder Gerüchte darüber aufgekommen, dass Machine Gun Kelly (32) und die Schauspielerin in einer Beziehungskrise stecken. Einige Fans munkelten dann, dass der einstige Rapper eine Affäre mit seiner Gitarristin hatte. Am Sonntag dementierte das Model die Fremdgehvorwürfe allerdings. Nun richtete Megan liebevolle Worte an Sophie.

Unter einem Post der Musikerin auf Instagram hinterließ die 36-Jährige am vergangenen Wochenende einen ermutigenden Kommentar. "Wie ein Witz, den ich gemacht habe, um dieses Mädchen von einer verletzenden Anschuldigung freizusprechen, zu einer Bestätigung dieser Anschuldigung wurde, werde ich nie verstehen", begann Megan zu schreiben. Die "Jennifers Body"-Darstellerin schwärmte, dass Sophie wahnsinnig talentiert sei. "Willkommen in Hollywood. Dein erstes ungerechtfertigtes PR-Desaster. Du bist jetzt von den Flammen des Ruhmes getauft worden", scherzte die dreifache Mama.

Sie fuhr fort, dass es von diesem Punkt an allerdings "leider nur noch schlimmer" werde. Aus diesem Grund bestärkte sie die blonde Beauty darin, den Vorfall und alles, was noch folgen werde, so gut es geht zu ignorieren. "Das Internet ist so wild! Ich schicke dir ganz viel Liebe", bedankte sich Sophie im Anschluss noch für die lieben Worte des Transformers-Stars.

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

Instagram / sophieguitar_ Sophie Lloyd, Gitarristin

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

