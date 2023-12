Was geht denn da? Olivia Wilde ist mit Bryn Mooser unterwegs

Olivia Wilde (39) sorgt mal wieder mit den Männern an ihrer Seite für Aufregung! Hinter ihr liegt bereits eine Ehe mit Tao Ruspoli (48) und eine Beziehung mit Jason Sudeikis (48), mit dem sie zwei Kinder hat. Vor rund einem Jahr war die Liebe der Regisseurin zu Harry Styles (29) in die Brüche gegangen. Zuletzt wurde sie dann mit Chris Rock (58) in Verbindung gebracht. Nun genießt Olivia aber ein Date mit ihrem Kollegen Bryn Mooser!

Bilder, die Mirror vorliegen, zeigen die Schauspielerin am Dienstagabend nach einem Abendessen mit Bryn Mooser. Sichtlich gut gelaunt laufen die beiden in legerer dunkler Kleidung in Los Angeles durch den Regen – sie wirken sichtlich aufgekratzt, albern herum und lachen. Unter anderem verbeugen die zwei sich auch spielerisch voreinander – und Olivia sucht den Körperkontakt zu dem Filmproduzenten. Läuft bei den beiden jetzt etwa mehr als Freundschaft?

Kennen tun sich Olivia und Bryn nämlich schon ewig. "Olivia und ich lernten uns vor etwa 15 Jahren kennen und arbeiteten nach dem Erdbeben in Haiti zusammen. Ich habe dort angefangen, Filme zu drehen, und sie hat mir dabei immer geholfen", erinnerte sich Bryn im November 2022 gegenüber Variety zurück.

Anzeige

Getty Images Bryn Mooser, Olivia Wilde und David Darg im April 2015

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images David Darg, Olivia Wilde und Bryn Mooser im April 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de