Colin Jost macht sich über Ehefrau Scarlett Johansson lustig

Ob das gut ankommt? Colin Jost (41) ist ein berühmter Komiker, der vor allem durch seine Auftritte in der Sendung "Saturday Night Live" bekannt ist. Seit 2020 ist der US-Amerikaner mit der Schauspielerin Scarlett Johansson (39) verheiratet. Knapp ein Jahr nach der Hochzeit durfte sich das Paar über den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Nun machte sich Colin aber im TV über seine Ehefrau lustig!

"Im Staat New York ist es jetzt erlaubt, in Kinos Alkohol auszuschenken und so kann ich endlich die kleinen Kunstfilme meiner Frau genießen", zog der Comedian bei "Saturday Night Live" Scarlett durch den Kakao. Ob seine Frau ihm das übel nehmen wird? Schließlich schrieb den provokanten Witz nicht Colin selbst, sondern sein Co-Host Michael Che. Die beiden Komiker schreiben für den jeweils anderen hämische Witze, die sie dem Publikum dann vortragen müssen.

Erst vor wenigen Monaten schwärmte die "Captain Marvel"-Darstellerin von der Ehe mit dem New Yorker. "Wir lachen viel und wir kommunizieren miteinander", erzählte die Leinwandschönheit bei CBS Mornings. Gegensätze würden dabei eine wichtige Rolle spielen. "Er ist eher introvertiert, ich bin extrovertiert", gibt Scarlett preis.

Getty Images Colin Jost, Komiker

Getty Images Michael Che und Colin Jost

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, 2023

