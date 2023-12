"Idioten": Das denkt Tochter von Mark Wahlberg über Eltern!

Er ist auch nur ein Mensch! Mark Wahlberg (52) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler. In Filmen wie "Ted", "Pain & Gain" und "Daddy's Home" bewies er sein vielseitiges Talent und verschaffte sich so die Grundlage für ein vielversprechendes Leben. Hinter der Kamera ist der Hollywood-Star ein liebevoller Familienmensch mit Frau und vier Kindern. Und eines hat er mit vielen anderen Vätern gemeinsam: Marks Tochter denkt, er sei ein kompletter Idiot!

Während der Premiere seines neuen Films "The Family Plan" kommt der 52-Jährige im Interview mit People auch auf seine eigene Familie und deren ganz gewöhnlichen Probleme zu sprechen. Während er einen Teenager zu Hause hat, der partout nicht aufhören will, zu zocken, gibt es da auch noch seine Tochter. "[Sie] denkt, dass sie alles weiß und [ich und meine Frau Rhea Durham (45)] sind in vielerlei Hinsicht komplette Idioten", verrät der vierfache Vater.

Auf sein jüngstes Mädchen ist der einstige "Marky Mark And The Funky Bunch"-Frontmann besonders stolz. Die 13-jährige Grace möchte eine Karriere im Springreiten machen und bemüht sich total, ihren Traum zu verwirklichen. "Sie hat also ganz sicher meine Arbeitsmoral", erklärt Mark voller Überzeugung.

