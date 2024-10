Werden Stars in Show von Graham Norton betrunken gemacht?

Der britische Komiker und Moderator Graham Norton (61) wurde kürzlich mit den Vorwürfen konfrontiert, dass die Gäste seiner beliebten BBC-Talkshow "The Graham Norton Show" vor der Aufzeichnung absichtlich mit Alkohol versorgt werden. So solle die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es zu unterhaltsamen Show-Momenten kommt. In einem Interview mit News.com.au stellte er jetzt klar, dass dies nicht der Fall sei und dass BBC sogar strikte Regeln bezüglich des Alkoholkonsums während der Show habe. Dennoch gestand er ein, dass einige Prominente bereits "angeheitert" zur Sendung erscheinen würden und dadurch für unvergessliche Augenblicke sorgen.

Graham erklärte, dass den Gästen zwar ein Getränk angeboten werde, um die Stimmung zu lockern oder ihre Nervosität zu mindern, doch es gebe klare Grenzen: "Mehr als zwei oder drei Drinks sind nicht drin." Er fügte hinzu: "Wenn jemand betrunken sein will – und einige wollen das offensichtlich – dann müssen sie bereits angeheitert ankommen." Ein Beispiel für solch einen Kandidaten ist der Schauspieler Mickey Rourke (72), der 2008 mit einer halb leeren Flasche Jack Daniels zur Aufzeichnung erschien. "Es war schnell klar, wo der Whiskey geblieben war", erzählte Graham schmunzelnd und gab zu, dass es eine Herausforderung war, die Show in geregelten Bahnen zu halten. Auch Mark Wahlberg (53) sorgte 2013 für Aufsehen: So berichtete der Produzent der Show, Graham Stuart, gegenüber Metro, dass Mark in angetrunkenem Zustand auf dem Schoß des Moderators saß. Er kniff ihm in die Brustwarzen und unterbrach seine Kollegen Sarah Silverman (53) und Michael Fassbender (47) immer wieder.

An ein weiteres Highlight in Zusammenhang mit Alkohol erinnert sich der Produzent der Show gern zurück: So kam es im Jahr 2014 zu einer besonders unterhaltsamen Episode mit Matt Damon (54), Bill Murray (74) und Hugh Bonneville (60). Die drei kamen mit einer Kiste Champagner direkt von der Premiere ihres Films "Monuments Men". Die gelöste Stimmung machte die Sendung zu einem unvergesslichen Erlebnis – ohne dass dabei die Qualitätsstandards von BBC gefährdet wurden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickey Rourke im August 2014 in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige