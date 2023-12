Matthias Schweighöfer bricht sein Schweigen zu Til Schweiger

Er bezieht Stellung. Matthias Schweighöfer (42) ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Filmbusiness. Inzwischen hat es der Schauspieler sogar über den großen Teich geschafft und spielt in großen Hollywood-Produktionen mit. Jedoch hat auch er einmal klein angefangen. Vor allem mit einem Mann hatte er am Anfang seiner Karriere mehrfach vor der Kamera gestanden – Til Schweiger (60). Der wiederum machte zuletzt vor allem mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Nun äußert sich Matthias erstmals zu den News um Til.

"Ich habe Til Schweiger superviel zu verdanken", erklärt der 42-Jährige zunächst im Interview mit Bild. Zu den Skandalen rund um den "Keinohrhasen"-Darsteller meint Matthias daraufhin nur: "Ich habe gelesen, dass er eine Therapie macht und ich hoffe, dass er es schafft." In den vergangenen Jahren habe sich so einiges in der Filmwelt getan, heute gehe es dabei vor allem "um andere Werte", merkt er an. "Aber generell sollte man den Menschen immer mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen", betont der Filmstar und Produzent im Gespräch mit der Tageszeitung.

Vor einigen Monaten war Til vorgeworfen worden, er sei am Set seines Films "Manta, Manta – Zwoter Teil" handgreiflich und laut geworden. Damals lagen Bild Dokumente einer externen Anwaltskanzlei vor, die die Anschuldigungen weiter bestärkten. Mehrere Befragte gaben demzufolge an, der 60-Jährige habe sich "grenzwertig, übergriffig und verletzend" verhalten.

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

ActionPress/Coldrey,James Til Schweiger und Matthias Schweighöfer bei der "Hot Dog"-Premiere 2018

Getty Images Til Schweiger beim Zürich Film Festival

