Norwegen-Royals posieren ohne Mette-Marit für Weihnachten

Was hat es damit auf sich? Hinter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (50) liegt ein schweres Jahr: Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass die Royal zum zweiten Mal an Corona erkrankt ist. Die Sorge des norwegischen Königshauses ist groß, da Mette-Marit seit Jahren an einer schweren Lungenfibrose leidet und die Infektion somit ein hohes Risiko bedeutet. Deswegen musste sie nun auch einen besonderen Termin absagen: Die norwegischen Royals posieren für die diesjährige Weihnachtskarte – allerdings ohne Mette-Marit!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des norwegischen Königshauses erfreuen sich die Royal-Fans an den diesjährigen Weihnachtsgrüßen – von der 50-Jährigen fehlt aber jede Spur. "Frohe Weihnachten für alle von der Königlichen Familie! Das diesjährige Weihnachtsfoto wurde in der Kongssetra am Voksenkollen in Oslo aufgenommen. Leider konnte die Kronprinzessin wegen einer Covid-Erkrankung nicht daran teilnehmen", heißt es unter dem Portät.

Schon vor wenigen Tagen musste Mette-Marit bereits einen Termin sausen lassen. Eigentlich hätte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Kronprinz Haakon (50) einen Gottesdienst besuchen sollen – der Thronfolger erschien allerdings ohne seine Liebste. "Es geht ihr gut", versicherte er aber gegenüber den Fotografen.

