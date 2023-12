Trauriger Tag: Udo Jürgens ist vor neun Jahren gestorben

Der Schmerz sitzt immer noch tief. Am 21. Dezember 2014 verlor Deutschland einen seiner größten Musiker: Udo Jürgens (✝80). Während eines Spaziergangs versagte sein Herz plötzlich – der Schlagerstar brach zusammen und konnte nicht mehr reanimiert werden. Ein Schock für seine Liebsten, Freunde und treuen Zuhörer. Heute jährt sich Udos Todestag zum neunten Mal – seine Fans erinnern rührend im Netz an ihn.

Einige User widmen dem "Griechischer Wein"-Interpreten Zeilen auf X, ehemals Twitter. "Unerreicht, unvergessen. [...] Ruhe in Frieden, Udo Jürgens, und danke für die Musik", schreibt ein Fan und teilt dazu Udos ESC-Hit "Warum nur, warum". Ein weiterer kommentiert betroffen: "Heute gedenken wir Udo Jürgens. Der hervorragende Komponist und Sänger bleibt immer in unseren Herzen." Zudem wird ein Foto seines Grabes gepostet, auf dem anlässlich seines Todestages einige Gestecke, Fotos und Kerzen aufgestellt wurden.

Fast zehn Jahre ist Udo nun nicht mehr bei seiner Familie. Wie seine Tochter Jenny (56) kürzlich im Interview mit "oe24.TV" erklärte, sei das immer noch sehr schwer für sie: "Wir denken täglich an den Papa. Er ist immer in unserem Herzen." Nicht nur an seinem Todestag werde sie an seinen Verlust erinnert. "Die Traurigkeit über den Verlust lässt sich nicht auf ein gewisses Datum festlegen. Die kommt ganz unbewusst und zu keiner festen Zeit um die Ecke", macht die 56-Jährige deutlich.

Getty Images Udo Jürgens bei seiner TV-Show 2014

Getty Images Udo Jürgens, Musiker

Getty Images Jenny Jürgens mit ihrem Vater Udo im September 2011 in Berlin

