Wow! Suki Waterhouse präsentiert im Urlaub ihren Babybauch

Sie genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Schon seit fünf Jahren ist Suki Waterhouse (31) mit dem Schauspieler Robert Pattinson (37) zusammen. Im vergangenen Monat machten dann erfreuliche Neuigkeiten die Runde: Die Sängerin und ihr Liebster erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seitdem gewährt Suki ihren Fans hin und wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft – so auch jetzt: Im Netz zeigt Suki stolz, wie groß ihr Babybauch mittlerweile ist!

Auf ihrem TikTok-Account gewährt die 31-Jährige ihren Fans jetzt kleine Einblicke in ihre Ferien: "Das Leben ist ein Strand", schreibt sie zu einigen Bildern, die Suki beim Lesen oder beim Essen leckerer Köstlichkeiten zeigen. Der Fokus der Fans liegt aber vor allem auf einem Schnappschuss: Auf einer der Aufnahmen posiert Suki in einem knappen Bikini – und setzt damit ihren wachsenden Babybauch perfekt in Szene!

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Die schönste Mama mit Babybauch" und "Der süßeste Babybauch! Suki, du strahlst so!", sind nur einige der zahlreichen Kommentare. "Es hat etwas von Bella und Edward auf der Insel Esme während ihrer Flitterwochen", kommentiert wiederum ein anderer User und spielt damit auf Roberts Rolle in der Twilight-Reihe an.

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Anzeige

TikTok / suki_waterhouse Suki Waterhouse im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse, The Fashion Awards 2023 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de