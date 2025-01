Nach Hochzeitsgerüchten: Suki Waterhouse posiert im Bikini

Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, dass die Musikerin Suki Waterhouse (33) den Schauspieler Robert Pattinson (38) heimlich auf einer karibischen Insel geheiratet haben soll. Jetzt befeuert die Britin diese Spekulationen noch: Sie zeigt sich in einem Bikini am Strand – etwa in der Karibik? Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die "Good Looking"-Interpretin mehrere Schnappschüsse, die sie in knapper Bademode vor einer traumhaften Urlaubskulisse zeigen. Die 33-Jährige trägt ein orangefarbenes Oberteil und einen grün-karierten Bikinislip. Dazu kombiniert sie einen dunkelblauen Hut.

Aber wie kam es eigentlich zu den Hochzeitsgerüchten? Ein Insider behauptete gegenüber der Gossip-Seite Deuxmoi, dass sich die Sängerin und der Twilight-Star das Jawort gegeben haben. Angeblich soll sich das Paar in einem exklusiven Resort die ewige Liebe geschworen haben. Zudem berichtete der Informant: "Sie waren so niedlich und süß, ihr Baby war in einem wunderschönen kleinen Brautjungfernkleid dabei." Bislang äußerte sich das Paar aber nicht zu diesen Berichten.

Hochzeitsgerüchte hin oder her – es ist kein Geheimnis, dass Suki und Robert gemeinsam so richtig glücklich sind. Die beiden gehen bereits seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Anfang 2024 durften das Model und der Leinwandheld dann sogar ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Kurz zuvor hatten sie sich verlobt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Robert Pattinson und Suki Waterhouse

Anzeige Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Oktober 2024

Anzeige Anzeige