Robert Pattinson schwärmt: "Mein Baby riecht unglaublich"

Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (33) genießen das Glück des Elternseins mit ihrer kleinen Tochter, die im März 2024 das Licht der Welt erblickte. In einem Interview mit der Vogue schwärmte der "Twilight"-Star kürzlich von einem überraschenden Aspekt: dem Geruch seines Babys. "Ich dachte früher, Babys riechen nur nach Babypuder, aber mein Baby riecht einfach unglaublich", verriet der Schauspieler. Die beiden, die seit 2018 ein Paar sind und seit 2023 verlobt sein sollen, sind eher zurückhaltend, was private Details angeht, doch Robert ließ sich hinreißen, diese persönliche Erfahrung zu teilen.

Auch Suki, die als Sängerin und Schauspielerin bekannt ist, gibt gelegentlich Einblicke in ihr Familienleben. In einem Gespräch mit Today erzählte sie von einer besonderen Familientradition: "Am Ende des Tages, um 17:00 Uhr, gehen wir zusammen mit unserer Tochter in den Pool. Wir springen rein und raus, und es macht einfach unfassbar viel Spaß." Beide beschreiben das Elternsein als erfüllend, auch wenn sie beruflich weiterhin aktiv sind. Ein Insider verriet dem Magazin People, dass sich die beiden harmonisch abwechseln, um sich gegenseitig bei der Betreuung ihrer Tochter zu unterstützen.

Seit 2018 sind Robert und Suki ein Paar, doch sie halten ihre Beziehung größtenteils privat. Die Verlobung des Duos wurde zwar nie offiziell angekündigt, doch Gerüchte über eine Hochzeit kursieren seit Ende 2023 – angeblich sollen sie sich dann Ende 2024 das Jawort gegeben haben. Besonders beeindruckt zeigt sich Robert von Sukis natürlichem Umgang mit ihrer neuen Rolle als Mutter. Gleichzeitig hat auch er sich deutlich verändert: Laut Insidern sei Robert "ein unglaublich präsenter Vater", der bereitwillig Arbeitspausen einlegt, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Für die beiden Stars steht dabei fest: Ihre Tochter bleibt ihre oberste Priorität – abseits des Rampenlichts.

Getty Images Sängerin Suki Waterhouse und Schauspieler Robert Pattinson

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, 2023

