Top oder Flop? Suki Waterhouse singt in rotem Fransenkleid

Suki Waterhouse (33) verzauberte am Donnerstagabend das Publikum in New York City mit einer eindrucksvollen Performance bei einem Benefizkonzert der American Heart Association. Die Veranstaltung fand im Rahmen der "Red Dress Collection" statt – das Motto wahrte die Sängerin dabei selbstverständlich. Ihr Look war jedoch etwas gewöhnungsbedürftig: Suki trat in einem fließenden roten Kleid auf, das augenscheinlich nur aus dutzenden bodenlangen Fransen bestand. Dazu kombinierte sie jede Menge silberne Ringe und Diamant-Ohrringe.

Fransenkleid hin oder her – ihr Auftritt begeisterte das Publikum vor Ort. Die Britin performte einen Mix ihrer eigenen Hits, wie den Song "Good Looking", gab aber auch ein emotionales Cover des Oasis-Klassikers "Don't Look Back in Anger" zum Besten. Auch Stars wie Sharon Stone (66) und Teyana Taylor (34) besuchten die Benefizveranstaltung, um das Bewusstsein für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen zu schärfen.

Abseits der Bühne könnte es für Suki aktuell vermutlich kaum besser laufen. Das Model und sein Partner Robert Pattinson (38) sind im vergangenen März zum ersten Mal Eltern geworden. Zu Beginn des Jahres kam zudem das Gerücht auf, die beiden könnten sich heimlich das Jawort gegeben haben. Angeblich feierten die Turteltauben an Silvester eine intime Hochzeitsfeier auf einer karibischen Insel, nur im Kreise ihrer Liebsten.

MEGA / RCF Suki Waterhouse bei einem Event der American Heart Association im Januar 2025

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Sängerin und Schauspieler

