Suki Waterhouse flasht in gewagtem Outfit bei Fashion Week

Suki Waterhouse (33) weiß, wie man einen Auftritt hinlegt! Die Musikerin zieht alle Blicke auf sich, als sie am Dienstag die Show von Michael Kors während der New York Fashion Week besucht. Suki wählt zu diesem Anlass einen gewagten trägerlosen Playsuit, den sie mit einem dazu passenden Gürtel an der Taille ergänzt. Sie perfektioniert ihren heißen Look mit einem Paar hoher Stilettos sowie einer blickdichten Strumpfhose. Ihre langen blonden Haare lässt sie locker über ihre Schultern fallen und ihre Augen verdeckt sie geheimnisvoll hinter einer Sonnenbrille.

Die 33-Jährige ist nicht die einzige Berühmtheit, die auf dem exklusiven Fashion-Event im Big Apple ein wahrer Hingucker ist. Vor Ort tummeln sich zahlreiche Stars und Sternchen, die neben Suki in der ersten Reihe Platz nehmen. Dazu gehören Glee-Star Lea Michele (38), die "Brautalarm"-Darstellerin Rose Byrne (45), Schauspielerin Rachel Brosnahan (34) und "Django Unchained"-Star Kerry Washington (48).

Es ist nicht das erste Mal, dass die Partnerin von Robert Pattinson (38) mit ihrem spannenden Look für Gesprächsstoff sorgt. Vor wenigen Wochen trat sie bei einem Benefizkonzert der American Heart Association in New York City auf. Auf der Bühne fesselte Suki die Zuschauer nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch mit ihrem ungewöhnlichen Outfit. Sie trat in einem fließenden roten Kleid auf, das aus unzähligen bodenlangen Fransen bestand. Dazu kombinierte sie viele silberne Ringe und Diamant-Ohrringe.

Getty Images Lea Michele, Rose Byrne, Rachel Brosnahan, Kerry Washington und Suki Waterhouse, Februar 2025

Getty Images Suki Waterhouse, Januar 2025

