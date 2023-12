Suki Waterhouse gibt ihre Schwangerschaftsgelüste preis

Sie gibt einen Einblick in ihr Privatleben. Suki Waterhouse (31) sorgte zuletzt für jede Menge Gesprächsstoff. Die Schauspielerin und ihr Partner Robert Pattinson (37) erwarten erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Es ist damit auch die erste Schwangerschaft der "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin – und das sorgt vor allem bei ihr selbst für viele Lacher. Denn mit ihrem anstehenden Nachwuchs verändert sich nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Hunger. Suki verrät, welcher ungewöhnliche Snack ihre aktuellen Gelüste stillt.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 31-Jährige ein Video, welches sie dabei zeigt, wie sie kurz vor den British Fashion Awards 2023 in ihrem Hotelzimmer Dumplings bestellt. Dabei scheint es so, als hätten es ihr die asiatischen Teigtaschen ganz besonders angetan. In einem Kommentar zum Clip sagt sie, wie "peinlich" es ihr gewesen sei, als ihr das Hotel berichtet hatte, sie habe "alle Dumplings" aufgegessen, die sie anbieten konnten. "Ich habe jetzt schon 48 Dumplings über die ganze Reise hinweg gegessen. Was will sie damit sagen, haben sie keine Knödel mehr?", fragte Suki daraufhin entgeistert.

Trotz der wohl eher ungewohnten Gelüste sollen sich die Beauty und der Twilight-Star jedoch schon jetzt sehnlichst auf ihren kleinen Spross freuen. "Das sie ein Baby bekommen, ist für sie eine absolute Freude. Sie sind überaus begeistert", hatte eine Quelle zuvor gegenüber People berichtet.

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse, 2023

Getty Images Suki Waterhouse

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

