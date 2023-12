299.900 Euro: Ist das Suki Waterhouse' Verlobungsklunker?

Suki Waterhouse (31) trägt einen ganz schönen Klunker am Finger. Die Schauspielerin ist glücklich mit Twilight-Star Robert Pattinson (37) liiert. Die beiden dürfen sich aktuell auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Und sie sollen auch schon Nägel mit Köpfen gemacht haben: Insider behaupteten gegenüber den Medien, dass sie sich verlobt hätten. Bestätigt ist das nicht – aber bei einem Mädelsabend glitzert ein auffälliger Ring an Sukis linker Hand.

Mit ihrer Freundin Georgia May Jagger (31) besucht Suki eine ausschweifende Weihnachtsfeier und teilt ein paar Schnappschüsse bei Instagram. Ihren schon großen Babybauch präsentiert die werdende Mama dabei in einem weiß-durchsichtigen Outfit im Wetlook. Bei genauerem Hinschauen fällt aber auf, dass sie einen ziemlich großen Klunker an ihrem linken Ringfinger trägt. Der Diamanten-Experte Neil Dutta offenbart gegenüber Daily Mail, dass es sich wohl um einen Ring im Wert von 299.900 Euro handelt, an dem zwei Edelsteine mit Prinzess-Schliff und Birnenform befestigt sind.

Dies ist allerdings nicht das erste Mal, dass Suki diesen Ring ausführt. Zusammen mit ihrem Robert wurde sie beim Stadtbummel durch London erwischt. Auch hier sitzt das glitzernde Schmuckstück gut sichtbar an ihrem Finger. Ob Robert seiner Liebsten wirklich die Frage aller Fragen stellte, ist aber nach wie vor ein Geheimnis der beiden.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Instagram / georgiamayjagger Suki Waterhouse im Dezember 2023

Getty Images Suki Waterhouse auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

