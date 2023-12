Aufälliger Ring: Sind Robert Pattinson und Suki verlobt?

Läuten hier etwa bald die Hochzeitsglocken? Bereits seit fünf Jahren geht Robert Pattinson (37) mit Suki Waterhouse (31) durchs Leben. Aktuell erwarten die beiden Schauspieler ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – und auch der nächste Meilenstein könnte schon anstehen! Zuletzt war berichtet worden, dass der Twilight-Star seiner Liebsten bald einen Heiratsantrag machen will. Jetzt wurde Suki tatsächlich mit einem auffälligen Ring am Finger gesichtet!

Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen das Paar am Montag in London. Nebeneinander schlendern Robert und Suki auf den Fotos mit einem Kaffee durch die Straßen – und dabei zieht ein dicker Klunker an der Hand der Schwangeren alle Blicke auf sich! An ihrem linken Ringfinger blitzt ein goldener Ring mit einem großen rechteckigen Diamanten und mehreren kleinen Brillanten. Ist Robert etwa schon vor dem Model auf die Knie gegangen und handelt es sich dabei um einen Verlobungsring?

Den Spaziergang nutzte Suki auch, um mal wieder ihren Babybauch zu präsentieren. Trotz der winterlichen Temperaturen in der britischen Metropole trug sie ein bauchfreies Oberteil, das einen freien Blick auf ihre Kugel gab. Die Schwangerschaft hatte die Sängerin im vergangenen Monat bei einem Auftritt bekannt gegeben.

Backgrid / ActionPress Suki Waterhouse und Robert Pattinson in New York, 2023

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse, 2023

lorefud/LIFESTYLOGY/TMX/MEGA Suki Waterhouse im November 2023

