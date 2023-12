Doch keine Scheidung von Amira? Oliver Pocher rudert zurück

Oliver Pocher (45) scheint es sich anders überlegt zu haben! Im August hatten der Komiker und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) ihre Trennung nach sieben Jahren Beziehung bekannt gegeben. Im Anschluss folgte eine öffentliche Schlammschlacht, da er seiner Verflossenen vorwarf, ihn betrogen zu haben. Deswegen stand sogar eine Scheidung im Raum. Doch jetzt sieht es so aus, als hätte er diesen Gedanken schon wieder verworfen. Will Olli nun doch keine Scheidung mehr?

In einer neuen Folge seines Podcasts "Die Pochers - frisch recycelt" spricht er mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) über das Thema. "Man versucht sich für die Kinder immer zurückzunehmen bei einer Scheidung", wirft die Blondine ein. Der Comedian antwortet daraufhin: "Scheidung? Ach, so weit sind wir jetzt schon!" Ist damit also etwa das Thema Scheidung erst mal vom Tisch?

Vor wenigen Wochen war die Scheidung noch sehr präsent. Der Comedian erinnerte sich dabei an Amiras Interview, in dem sie gesagt habe, dass es den Ehevertrag der beiden nicht etwa wegen des Geldes, sondern nur aus Liebe gäbe. Für ihn wäre der Termin vor Gericht aber wohl keine große Sache: "Von meiner Seite ist es relativ unkompliziert. Ich habe keine großen Punkte, um das zu klären."

Oliver Pocher, Comedian

Amira und Oliver Pocher im September 2019

Oliver Pocher, Comedian

