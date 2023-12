"Klimbim"-Star Ingrid Steeger darf das Krankenhaus verlassen

Ingrid Steeger (76) darf Weihnachten zu Hause verbringen. Die Schauspielerin hat schon seit Längerem mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Am Dienstag wurde bekannt, dass sie wieder ins Krankenhaus musste. Sie hatte einen Darmverschluss und es ging ihr nicht besonders gut. Dennoch zeigte sie sich optimistisch und hoffte, am Freitag wieder nach Hause zu dürfen – und tatsächlich: Ingrid kann das Krankenhaus heute verlassen.

"Ich komme heute noch raus aus der Klinik", erzählt die 76-Jährige Bild. Dennoch stehe es nicht wirklich gut um ihre Gesundheit. Manuela Mock, eine Freundin des "Klimbim"-Stars, verrät: "Ingrid hat ja nicht nur Herzprobleme. Sie kann eben auch nicht laufen. Sie ist ein Pflegefall, der in Not geraten ist. Ich bin ja froh, dass sie jetzt aus der Klinik kann. Aber es muss sich jemand um sie kümmern." Sie müsse regelmäßig bewegt werden und brauche eine Physiotherapie.

Ingrid hatte am Montag starke Bauchschmerzen, die nicht besser wurden. In der Klinik in Bad Hersfeld wurde sie dann gründlich untersucht. Ihr wurde Blut abgenommen und Flüssigkeit zugeführt. Sie selbst hatte daraufhin erklärt: "Ich werde nicht operiert, das wird mit Tabletten gemacht."

Anzeige

Getty Images Ingrid Steeger im Oktober 2013 in Frankfurt am Main

Anzeige

ActionPress Ingrid Steeger bei einer Theaterpremiere in München

Anzeige

ActionPress Ingrid Steeger im Jahr 1992

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de