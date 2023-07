Große Sorge: TV-Star Ingrid Steeger wiegt nur noch 35 Kilo!

Ingrid Steeger (76) geht es zunehmend schlechter. In den 70er-Jahren erlangt die Schauspielerin mit der Fernsehserie "Klimbim" deutschlandweit Bekanntheit. Inzwischen genießt die gebürtige Berlinerin in der Unterhaltungsbranche Kult-Status. Zuletzt sorgte sie jedoch immer wieder mit ihrem Gesundheitsstatus für Schlagzeilen. Nachdem sie 2020 einen Herzstillstand erlitten hatte, wurde sie im vergangenen Jahr nach einem Sturz erneut in ein Krankenhaus eingeliefert. Jetzt sorgt Ingrid erneut für beunruhigende Nachrichten.

Wie Bild berichtet, stehe es aktuell nicht gut um die 76-Jährige. "Ich habe jetzt immer einen schwarzen Anzug im Auto. Ingrid geht es schlecht. Sie wiegt ja nur noch 35 Kilo, glaube ich. Außer Krebs hat sie wirklich alles", berichtet ihr enger Vertrauter Rolf Löbig. Auch Ingrid selbst bestätigt ihren kritischen Gesundheitsstatus: "Es geht mir schlecht. Ich kann nicht mehr laufen. [...] Ich habe stark abgenommen." Besonders frustrierend sei für den Serienstar, dass ihr Körper nicht mehr das tut, was ihr immer noch "heller" Kopf will.

Im vergangenen Jahr zog die TV-Legende in ein Pflegeheim in Bad Hersfeld. Kumpel Rolf half bei ihrem damaligen Umzug. Gegenüber Bild hatte er jedoch schon einige Zeit zuvor angemerkt: "Das wird nix mehr alleine zu Hause. Sie war immer zur Stelle, wenn man sie braucht. Jetzt braucht sie Hilfe."

Getty Images Ingrid Steeger beim Oktoberfest 2009 in München

ActionPress Ingrid Steeger bei einer Theaterpremiere in München

ActionPress Ingrid Steeger im Jahr 1992

