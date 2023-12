Kurz vor Weihnachten: Ingrid Steeger (†76) ist gestorben!

Deutschland trauert um einen einst so hellen Stern. Ingrid Steeger (76) gelang der große Durchbruch mit ihrer Serienrolle in "Klimbim". Seit Längerem hat die Schauspielerin allerdings mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aufgrund eines Darmverschlusses musste sie zuletzt für mehrere Tage ins Krankenhaus. Obwohl die gebürtige Berlinerin am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen werden sollte, folgen nun traurige Nachrichten: Ingrid ist gestorben.

Wie Bild nun berichtet, starb Ingrid noch am Freitag im Krankenhaus in Bad Hersfeld. "Das Pflegeheim hat mir den Tod von Ingrid bestätigt. Es bricht mir das Herz", erklärt auch ihr guter Freund Rolf Löbig in tiefer Trauer gegenüber dem Newsportal. Ingrid wurde 76 Jahre alt und soll zum Schluss nur noch 35 Kilogramm gewogen haben.

Dabei ging es ihr zuletzt eigentlich wieder etwas besser. "Ich komme heute noch raus aus der Klinik", gab sie vor wenigen Tagen gegenüber dem Blatt preis. Besorgniserregend blieb ihr Gesundheitszustand dennoch. "Ingrid hat ja nicht nur Herzprobleme. Sie kann eben auch nicht laufen. Sie ist ein Pflegefall, der in Not geraten ist", schilderte ihre Freundin Manuela Mock.

ActionPress Ingrid Steeger im Jahr 1992

ActionPress Ingrid Steeger bei einer Theaterpremiere in München

Getty Images Ingrid Steeger beim Oktoberfest 2009 in München

