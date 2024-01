Im kleinen Kreis: Ingrid Steeger (†76) wurde beigesetzt

Die deutsche Filmwelt trauert immer noch um einen einst so hellen Stern. Ende Dezember waren traurige Nachrichten bekannt geworden: Ingrid Steeger (76) verstarb am Tag ihrer Entlassung aus der Klinik. Neben ihren gesundheitlichen Beschwerden soll es zuletzt auch finanziell gar nicht mehr gut ausgesehen haben – demnach soll auch kein Geld für ihre Beerdigung dagewesen sein. Doch nun hat Ingrid ihre letzte Ruhe gefunden.

Wie Bild berichtet, wurde die 76-Jährige am Mittwoch im engsten Kreis ihrer Familie beigesetzt. Dabei soll Ingrid unter einem Baum in einem Berliner Friedwald begraben worden sein – in Begleitung von Songs wie "The Rose" und "Time to say Goodbye". "Es sollte keiner da sein, den sie nicht kannte. Es war alles ganz familiär. Wir wollen auch keine Fotos vom Grab", verriet ihre langjährige Freundin Manuela Mock gegenüber dem Blatt und fügte hinzu: "Ihre Urne wird sich zersetzen. [...] Eine kleine Namensplakette wird an sie erinnern."

Wie schlecht es zuletzt um Ingrids Finanzen gestanden hatte, machte erst vor wenigen Wochen ihr Freund Rolf Löbig gegenüber dem Newsportal deutlich. "Da ist nix. Ingrid stand ja unter Sozialschutz, schon länger. Sie hatte ja nur 150 Euro Taschengeld", erklärte er. Deshalb sei auch für ihre Beerdigung nicht vorgesorgt.

ActionPress Ingrid Steeger bei der Feier ihres 75. Geburtstages in Frankfurt

ActionPress Ingrid Steeger bei einer Theaterpremiere in München

ActionPress Ingrid Steeger im Jahr 1992

