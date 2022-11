Dieser Mann schlief als letzter in Ingrid Steegers (75) Bett

Gute Freunde sind kostbar! Das weiß auch Ingrid Steeger (75). Die Schauspielerin, die in den 70er-Jahren als Teil der Fernsehserie "Klimbim" bekannt geworden ist, machte in den vergangenen Monaten beunruhigende Schlagzeilen wegen ihres Gesundheitszustandes. Erst hatte sie einen Herzstillstand erlitten und lag auf der Intensivstation, dann kam sie nach einem Sturz erneut in die Klinik. Bei ihrem Umzug in ein Pflegeheim war ihr jetzt ein guter Freund behilflich!

Die "Westen-Taschen-Monroe", wie Ingrid in den 70ern gern genannt wurde, erhielt zu Beginn ihres neuen Lebensabschnitts die Unterstützung ihres Kumpels Ralf Löbig. Der kümmerte sich darum, ihre Wohnung aufzulösen. Gegenüber BILD witzelte er: "Da ich kein Hotel nehmen sollte, hab ich mich in ihr Bett gelegt. Ich war somit der letzte Mann in ihrem Bett."

Nachdem Ingrid wegen eines Herzstillstandes im September 2020 ein Defibrillator implantiert wurde, war Ralf bereits klar, dass die gebürtige Berlinerin nicht mehr allein sein darf. Im Interview mit BILD schien er sich damals schon sicher zu sein: "Das wird nix mehr alleine zu Hause. Sie war immer zur Stelle, wenn man sie braucht. Jetzt braucht sie Hilfe."

