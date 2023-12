Millionensumme: Anne Wünsche zeigt ihren OnlyFans-Umsatz!

Anne Wünsche (32) ist eine vielbeschäftigte Frau: Die ehemalige Laiendarstellerin der Serie Berlin - Tag & Nacht startete in den letzten Jahren so richtig durch. Sie ist nicht nur stolze Cafébesitzerin, Podcasterin und Shopbetreiberin, sondern heizt ihren Fans auch als OnlyFans Model so richtig ein. Dafür muss die Influencerin und dreifache Mutter allerdings immer wieder Kritik einstecken – Anne kontert und belegt ihren beruflichen Erfolg mit der Offenlegung ihres Umsatzes!

In ihrer Instagram-Story teilt die 32-Jährige einen Screenshot ihrer Brutto-Einnahmen bei OnlyFans – 1.315.891,59 Euro ist auf dem Foto zu lesen. "Ich will euch damit motivieren, an euch zu glauben", schreibt sie dazu. Denn bei Anne lief es nicht immer rund: "2011 kam die Anfrage für BTN. Ich war damals auf Hartz IV, hatte keine Ausbildung, war suizidgefährdet und keine Perspektive." Ihren beruflichen Erfolg habe sie ihrem starken Willen zu verdanken: "Weil ich mich allem widersetze und den Weg gehe, den ich für richtig halte. Und es war bisher immer richtig."

Werden Annes Kinder dieselbe berufliche Richtung einschlagen wie sie? Zwar veröffentlicht die Content Creatorin immer wieder Videos mit ihrem Nachwuchs, doch eigene Accounts erlaube sie ihren Kids derzeit noch nicht. "Frühestens mit 13 dürften sie. Miley ist jetzt zehn, da habe ich noch drei Jahre und dann gucke ich halt so, wie kann sie damit umgehen", gab das Erotik-Model im Promiflash-Interview preis.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotik-Model

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2023 in Italien

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Pool auf Kreta, Augsut 2023

