Sind Anne Wünsches Kinder bald selbst auf Social Media?

Sind sie dafür alt genug? Neben ihren Influencer-Aktivitäten, dem OnlyFans-Content und weiteren Standbeinen der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin ist Anne Wünsche (32) leidenschaftliche Mutter mehrerer Kinder. Mit ihren Followern teilt die Berlinerin so gut wie alles. Auch ihre Nachkommen zeigt sie regelmäßig im Netz. Gegenüber Promiflash verrät Anne, ob ihre Kinder selbst schon aktiv auf Social Media sein dürfen.

Mit ihren Kids veröffentlichte sie bereits einige Videos auf ihren Accounts. Doch was das eigene Posten im Internet angeht, sei Anne sehr streng. "Frühestens mit 13 dürften sie. Miley ist jetzt zehn, da habe ich noch drei Jahre und dann gucke ich halt so, wie kann sie damit umgehen", verrät das Erotik-Model im Promiflash-Interview und offenbart, dass ihre älteste Tochter Miley bereits mal einen Account hatte. Das habe allerdings nicht so gut funktioniert. "Nach einer Woche habe ich den gleich wieder gelöscht", fährt sie fort.

Mit ihren drei Sprösslingen soll die Familienplanung der 32-Jährigen abgeschlossen sein. In der Vergangenheit hatte Anne sogar eine Sterilisierung geplant. Doch vor Kurzem änderte sie ihre Meinung und will sich der OP jetzt nicht mehr unterziehen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche als AI-Girl

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Hund, Oktober 2023

