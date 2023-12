Eiszeit ade? Amira und Olli Pocher haben sich ausgesprochen!

In der Schlammschlacht der Pochers ging es seit Wochen tief unter die Gürtellinie. Nachdem die Trennung vor wenigen Monaten zunächst friedlich verlaufen war, wurde es nach den Affärengerüchten um Amira (31) und Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) immer schmutziger. Vor allem Oliver Pocher (45) ließ keine Gelegenheit aus, sich darüber lustig zu machen. Doch ist der Rosenkrieg nun Geschichte? Amira schlägt versöhnliche Töne an!

In ihrem Podcast "Liebes Leben" spricht sie mit ihrem Bruder Hima. "Wir haben ja telefoniert vor ein paar Tagen, Olli und ich. Das ging dann auch zwei Stunden. Das war auch sehr emotional, sehr laut – von meiner Seite natürlich, sage ich auch ganz ehrlich", gibt die Moderatorin preis. Das Gespräch scheint dennoch einen versöhnlichen Ausgang gehabt zu haben: "Ich kann jetzt auch wieder normal mit ihm reden. […] Wir haben viel geredet und ausgetauscht. Es ist okay jetzt gerade. Es ist wirklich okay. Ich bin froh, dass man das gemacht hat." Die Beauty betont, dass die aktuelle Situation kein Dauerzustand sei.

Die 31-Jährige urlaubt derzeit in Österreich und genießt zusammen mit ihren Söhnen die frische Bergluft. Fleißig teilte die gelernte Make-up-Artistin Einblicke vom Skifahren. "Ich musste einfach mal weg. [...] Ich habe das so dringend gebraucht! Heimat schnuppern", schwärmte Amira von ihrer Auszeit.

ActionPress Amira Pocher und Oliver Pocher

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

AEDT Amira Pocher bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2023

