Seit Klinik: Funkstille zwischen Cameron Diaz und Jamie Foxx

Steht die Freundschaft von Cameron Diaz (50) und Jamie Foxx (55) etwa vor dem Aus? Vor rund acht Jahren hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, ihre Karriere zu beenden. Doch 2022 durften sich die Fans der "Love Vegas"-Darstellerin über tolle Neuigkeiten freuen: Sie kehrt zurück ins Filmgeschäft! Zu diesem Schritt soll sie ihr Freund Jamie überredet haben. Gemeinsam drehten die beiden in den vergangenen Monaten den Streifen "Back In Action" bis es zu einem Streit und Jamies Krankenhauseinlieferung kam. Wie ein Bekannter von Cameron jetzt verrät, habe sie seither kein Wort mehr mit ihm gewechselt.

"Cameron hat überhaupt nicht mit Jamie gesprochen und weiß nichts anderes als das, was sie hört", berichtet ein Insider gegenüber Daily Mail. Nur wenige Tage vor der Einlieferung des Schauspielers ins Krankenhaus soll es zu einem Streit der beiden am Set ihres gemeinsamen Films "Back In Action" gekommen sein. "Cameron fühlt sich jetzt sehr schuldig wegen ihrer Streitigkeiten, da sie nicht in der Lage war, sich zu versöhnen", erzählt die Quelle weiter.

Die 50-Jährige denke nun darüber nach, ihre Schauspielkarriere erneut an den Nagel zu hängen. Grund dafür sei neben dem Streit mit ihrem Co-Star und Freund auch dessen Krankenhausaufenthalt sowie weitere Probleme, die während der Dreharbeiten aufgetreten seien. "Cameron hat für keinen weiteren Film unterschrieben und nimmt derzeit keine neuen Drehbücher an", plaudert der Insider aus.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx und Cameron Diaz im Jahr 2014

Getty Images Cameron Diaz, Berlin 2014

