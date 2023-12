So viele gemeinsame Kinder wollen Julian Claßen und Tanja!

Bekommt die Familie Zuwachs? Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26) lassen ihre Fans auf Social Media an dem Liebesglück teilhaben und geben regelmäßig Einblicke in den gemeinsamen Alltag. Des Öfteren sind auch Lio (5) und Emily (3) dabei, Julians Sprösslinge aus der vorherigen Ehe mit YouTube-Star Bibi (30). Tanja scheint ein Herz für Kinder zu haben – kommen bald auch eigene dazu? Nun spricht Juli über die Familienplanung!

Bei einer Instagram-Fragerunde geht der Influencer auf das Thema in seiner Story ein. "Fünf ist auf jeden Fall meine Lieblingszahl, von daher klingt das erst mal gar nicht so schlecht", schmunzelt der zweifache Vater. Er habe mit seiner Liebsten ein abenteuerreiches, vielseitiges und kinderfreundliches Leben. Allerdings betont er im weiteren Verlauf der Aufnahme: "Alles zu seiner Zeit."

Kinderlieb ist Tanja auf jeden Fall. Mit Lio und Emily verstehe sie sich super. In einem YouTube-Video schwelgen die ehemalige Schwimmerin und ihr Partner in Erinnerungen an die Anfangszeit mit den Kids und das erste Kennenlernen. "Es war wirklich wunderschön mit denen, wir haben den ganzen Nachmittag gespielt und Schokolade gegessen", schwärmt die 26-Jährige.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen und Tanja Makarić, Webstars

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen im August 2020

