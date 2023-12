So haben Julian Claßens Kinder auf Tanja Makarić reagiert

Wie haben die beiden reagiert? Im Mai 2022 gaben Bibi (30) und Julian Claßen (30) ihre Trennung bekannt. Zuvor waren die YouTuber rund 13 Jahre zusammen durchs Leben gegangen und haben zwei Kinder bekommen. Mittlerweile sind beide wieder vergeben – der Influencer wohnt auch schon mit Tanja Makarić (26) zusammen. Die Schwimmerin lernte daher selbstverständlich auch die beiden Kinder kennen. Aber wie haben Julis Kids Emily (3) und Lio (5) auf Tanja reagiert?

In ihrem neuen YouTube-Video plaudern Tanja und Julian über die Anfangszeit. Die kleinen Kinder des 30-Jährigen haben seine neue Freundin wohl mit offenen Armen empfangen: "Die Emmi ist so schüchtern bei neuen Leuten, aber das habe ich noch nie gesehen, bei dir kam sie sofort auf dich zugelaufen und ist in deine Arme gelaufen – klar, du hattest auch viele Geschenke dabei", erinnert Julian sich. Auch Lio könne sich noch heute an das erste Treffen erinnern und aufzählen, welche Geschenke Tanja dabei hatte.

Tanja versteht sich wunderbar mit der Dreijährigen und dem Fünfjährigen. "Es war wirklich wunderschön mit denen, wir haben den ganzen Nachmittag gespielt und Schokolade gegessen", schwelgt sie in Gedanken an das allererste Kennenlernen.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen im September 2021

Instagram / julienco_ Julian und Lio Claßen im August 2020

Getty Images Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023

