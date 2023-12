Das sind die finalen "The Masked Singer"-Tipps der Fans!

Wer steckt unter den letzten Masken? Am Samstag wird der Sieger der neunten Staffel der erfolgreichen Rateshow The Masked Singer gekürt. Aktuell befinden sich noch vier Masken im Kampf um den begehrten Titel – doch auch sie müssen im großen Finale ihre Identität endlich preisgeben. Die Zuschauer haben sogar schon so einige Ideen, wer unter den letzten Masken verborgen ist!

In der Joyn-App können die Zuschauer von "The Masked Singer" ihre Tipps abgeben, welche Promis dieses Jahr in den aufwendigen Kostümen performen. Besonders bei dem Mustang scheinen sich die Fans ziemlich sicher zu sein, wer druntersteckt. Ganze 75 Prozent der Nutzer [Stand: 22. Dezember, 21:28 Uhr] glauben, dass unter der Maske Schauspieler Hendrik Duryn (56) stecken muss. Auch bei dem Troll zeichnet sich ein Promi ganz besonders ab: 50 Prozent glauben, dass es sich dabei um Kathy Kelly (60) handelt.

Der Lulatsch und die Eisprinzessin spalten die Meinungen der Zuschauer scheinbar noch. Unter der eisigen Maske wird zu 51 Prozent Anke Engelke (58) und zu 23 Prozent Jennifer Weist (37) vermutet. Bei dem Lulatsch glauben dagegen 46 Prozent an den Schauspieler Pasquale Aleardi (52). Dicht hinter ihm befindet sich Pascal Hens (43) – und das, obwohl der Handballspieler vergangenen Samstag andere Verpflichtungen hatte.

