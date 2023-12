Sind diese Stars unter den übrigen "Masked Singer"-Kostümen?

Es wird spannend! Schon bald werden die Masken der verbleibenden The Masked Singer-Charaktere fallen. Doch bevor es so weit ist, werden die Stars noch einmal ihr Gesangstalent auf derShowbühne zum Besten geben. Im großen Finale stehen neben der Eisprinzessin und dem Troll auch der Lulatsch und der Mustang. Promiflash hat sich ein letztes Mal auf die Suche nach den Promis unter den Kostümierungen gemacht. Das sind die Ergebnisse der "Masked Singer"-Indizienjagd!

Wer sich am Ende in die Herzen der Zuschauer singt, wird sich zeigen. Zuvor liefert Promiflash hier noch einmal die vielversprechendsten Vermutungen. Besonders die Eisprinzessin konnte die Fans immer wieder überzeugen – der Grund dafür liegt auf der Hand. Die Hinweise lassen stark vermuten, dass sich Sängerin Jennifer Weist (37) unter der fröstelnden Dame verbirgt. Vor allem, dass diese sich im Indizienfilm "nach Meer" – oder vielmehr "Meer" – sehnen soll, könnte auf Usedom hinweisen, die Heimat der Musikerin. Auch beim Mustang scheint es eine klare Sache zu sein. Während eine Schulglocke auf Hendrik Duryn (56) und seine Rolle in der Serie Der Lehrer hinweist, könnte ein Lippenstift sowie eine Krone auf seinen Auftritt als Dragqueen bei "Viva La Diva – Wer ist die Queen?" anspielen.

Bleiben noch zwei... Auch der muntere Waldbewohner scheint eine Profi-Sängerin zu verbergen. Unter dem Troll befindet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit Mieze Katz (44). Während ein Elektro-Schild für ihre Elektropop-Band MIA stehen könnte, spricht die Bezeichnung des "Patenschaft-Trolls" für ihre einstige Rolle als Patin in der KiKA-Castingshow "Dein Song". Beim Lulatsch ist Schauspieler Pasquale Aleardi (52) ganz hoch im Kurs. Für den Schweizer sprechen mitunter der Rüblikuchen sowie der rot-weiße Lollipop.

ProSieben / Willi Weber Der Mustang bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Der Troll bei "The Masked Singer" 2023

Getty Images Der Lulatsch bei "The Masked Singer"

