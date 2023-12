"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar genießt erste Feiertage

Heiko und Alexandra feiern bald ein süßes Debüt. Der Diplom-Informatiker und die Senior Marketing Managerin haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick ineinander verliebt. Auch mehrere Monate nach ihrem Blind Date vor dem Traualtar sind die beiden noch überglücklich miteinander. Im kommenden Jahr wollen sie sogar zusammenziehen. Doch jetzt steht erst mal der erste gemeinsame Feiertag an: Heiko und Alex verbringen Weihnachten zusammen!

An Heiligabend sind die beiden noch getrennt voneinander bei ihren Familien. "Ab dem ersten Weihnachtstag feiern wir zusammen und freuen uns schon sehr auf diese nächste Premiere, eine von so vielen in diesem Jahr", schreibt Alexandra auf Instagram. Sie sei froh, nur noch dreimal schlafen zu müssen, bis sie ihren Liebsten endlich wieder in die Arme schließen könne.

Momentan pendeln die beiden noch zwischen ihren Wohnorten. "Im Moment ist Alexandra tatsächlich 80 Prozent der Zeit bei mir", hatte Heiko im November verraten. Ihre Wohnungen in Berlin und Schwäbisch Hall gebe es jedoch nach wie vor. An welchem Ort sie sich zusammen niederlassen wollen, ist noch unklar.

Instagram / alexandra.hadeb Alex und Heiko im Dezember 2023

Instagram / heiko.hadeb Alexandra und Heiko beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale

Sat.1 Alexandra und Heiko bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

