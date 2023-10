"Hochzeit auf den ersten Blick"-Alex ist vernarrt in Heiko

Bei Heiko und Alexandra könnte es wohl kaum besser laufen! Der Diplom-Informatiker und die Senior Marketing Managerin haben bei Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet – obwohl sie einander bis zur Trauung fremd waren. Doch die Chemie zwischen den beiden schien direkt zu stimmen. Auch während der Flitterwochen wirkt bei ihnen alles rundum harmonisch. Mittlerweile haben Alexandra und Heiko sogar schon Gefühle füreinander entwickelt.

In der aktuellen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge haben die zwei Baden-Württemberger zum Ende ihrer Hochzeitsreise noch mal ein romantisches Date. Danach schwärmte Alex: "Das Experiment ist sowas von geglückt. Wer das nicht sieht, der guckt nicht richtig hin." Die Experten der Sendung hätten ihnen die theoretische Basis geschaffen – sie und Heiko haben diese in die Praxis überführt: "Es ist kein Experiment mehr. [...] Ich bin wunschlos glücklich." Später sang Heiko seiner Auserwählten sogar noch ein Ständchen. Alex war danach hin und weg: "Der hört zu, der speichert sich Sachen ab und der macht das einfach so völlig ohne Anstrengung und ich spüre, dass er das einfach gerne macht."

Auch Heiko findet für seine Ehefrau ausschließlich positive Worte: "Ich freue mich, morgens neben ihr aufzuwachen und abends neben ihr einzuschlafen. Da sind Gefühle und die werden Tag für Tag mehr." Wenn das so weitergehe, werde aus Wissenschaft definitiv Liebe.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Sat.1 Alexandra und Heiko bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Heiko, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2023

Sat.1 Alexandra und Heiko bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Glaubt ihr, dass die Gefühle der beiden im Alltag Bestand haben? Ja, davon bin ich überzeugt. Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



