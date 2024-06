"Hochzeit auf den ersten Blick"-Alex & Heiko heiraten erneut

Da hat das Experiment funktioniert: Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" haben Alexandra und Heiko sich kennen und lieben gelernt. Heute feiern sie das einjährige Jubiläum ihrer Trauung – und zwar mit einer weiteren Hochzeit! Auf Instagram hält Alex das Ereignis für ihre Fans fest und teilt eine Reihe von Bildern des freudigen Tages. Auf den Schnappschüssen sieht man das überglückliche Paar vor einem echten Regenbogen stehen und auch eng aneinander geschmiegt auf der Tanzfläche. Alex schreibt dazu: "Wir haben es getan – es war das zweite Mal! Kleid und Anzug haben noch gepasst, das Essen war großartig, das Wetter auf unserer Seite und die Party berauschend. Es war ekelhaft schön und wir sind überglücklich!"

Die Fans der Show und Freunde des Paares finden sich in den Kommentaren wieder, um ihre Glückwünsche an das Paar zu schicken. Ein User schreibt: "So schön! Ein Experiment mit Happy End. Ihr seid ein tolles Paar zusammen!", während ein anderer meint: "Doppelt gemoppelt hält besser! Ihr seht so unglaublich glücklich aus! Die Bilder zeigen wirklich eine Liebesgeschichte, die zu Herzen geht. Noch viel Glück euch beiden!" Die Fans finden besonders toll, dass Alex und Heiko ihre Looks von ihrer ersten Hochzeit wieder benutzt haben. "Wie schön, dass eure Outfits nochmal zum Leben erweckt werden konnten", schreibt ein Supporter.

Seit ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr hat sich bei den beiden ganz schön was verändert: Im November hat Heiko via Social Media mitgeteilt, dass sie bis zu ihrem Jahrestag zusammenziehen wollen. Denn, obwohl Alex' Wohnung noch existiert hatte, verbrachten die beiden sowieso die meiste Zeit bei ihm. Auch Weihnachten haben die beiden im vergangenen Dezember das erste Mal zusammen verbracht, was für beide eine ziemlich aufregende Erfahrung war.

Instagram / heiko.hadeb Alexandra und Heiko, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2023

Sat.1 / Christoph Assmann Alexandra und Heiko, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2023

