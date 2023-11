"Hochzeit auf den ersten Blick"-Alex macht Honeymoon 2.0

Alexandra und Heiko war eine Hochzeitsreise wohl nicht genug! Die Senior Marketing Managerin und der Diplom-Informatiker haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben – einander gekannt hatten sie sich bis dahin noch nicht. Doch die Chemie schien bei ihnen direkt zu stimmen. Während der Flitterwochen entwickelten die beiden langsam auch Gefühle füreinander. Nur kurz danach ging es für Alexandra und Heiko sogar schon wieder in den Urlaub!

In der aktuellen Folge verrät das Paar, dass es sich eine Mini-Reise nach Tirol gegönnt habe, um das gute Wetter maximal auszunutzen. "Für unsere zweiten Flitterwochen – sozusagen unsere zweite Hochzeitsreise – haben wir uns für Österreich entschieden", erzählt Heiko. Sie beide lieben es, in den Bergen zu sein und den ein oder anderen Gipfel zu erklimmen. "Ich finde es toll, dass wir hier die Leidenschaft mit den Bergen teilen, dass du genauso ausflippst, wenn du einen Hügel siehst, den blauen Himmel oder das gelbe Blümchen, was hier blüht. Das ist einfach schön, jeden einzelnen Glücksmoment mit dir teilen zu können", freut sich Alex.

Das Paar könne zudem kaum glauben, dass es erst seit knapp drei Wochen verheiratet sei. "Es fühlt sich nicht so an, als wären das erst 20 Tage. Also es fühlt sich an, als wären es schon Monate oder Jahre", staunt Heiko.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Alexandra und Heiko bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / heiko.hadeb Alexandra und Heiko, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Instagram / alexandra.hadeb Heiko und Alexandra während ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Flitterwochen

