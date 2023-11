Noch vergeben? "Hochzeit auf ersten Blick"-Heiko teilt Indiz

Sind Heiko und Alexandra noch ein Paar? Der Diplom-Informatiker und die Senior Marketing Managerin hatten sich bei Hochzeit auf den ersten Blick auf ein Blind Date vor dem Traualtar eingelassen. Sie heirateten, ohne sich vorher zu kennen. Doch es funkte direkt. Während der Flitterwochen entwickelten sie sogar allmählich Gefühle füreinander. Ob die beiden auch nach den Dreharbeiten ein Paar sind, ist unklar. Heiko gibt nun aber einen Hinweis!

Auf Instagram veröffentlichte der 46-Jährige ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er Alexandra liebevoll küsst. Dazu teilte er ein paar rührende Zeilen, in denen es unter anderem heißt: "Leuchte jetzt für immer und ewig. Ich werde bei dir bleiben." Zudem verwendete er Hashtags wie #perfect und #match. Ist das etwa eine Liebeserklärung? Bisher hatte der Baden-Württemberger in seinen Beiträgen lediglich die Erlebnisse während der Dreharbeiten zusammengefasst. Ob er tatsächlich noch mit Alexandra zusammen ist, wird aber erst am Montag bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zu sehen sein.

Alexandra und Heiko waren kurz nach ihrer Hochzeitsreise sogar noch mal gemeinsam im Urlaub. "Ich finde es toll, dass wir hier die Leidenschaft mit den Bergen teilen, dass du genauso ausflippst, wenn du einen Hügel siehst, den blauen Himmel oder das gelbe Blümchen, was hier blüht. Das ist einfach schön, jeden einzelnen Glücksmoment mit dir teilen zu können", hatte die 39-Jährige während ihres Ausflugs nach Tirol geschwärmt.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

