"Hochzeit auf den ersten Blick"-Alex und Heiko planen Umzug!

Alexandra und Heiko haben gemeinsame Zukunftspläne. Die Senior Marketing Managerin und der Diplom-Informatiker wurden von den Hochzeit auf den ersten Blick-Experten als potenzielles Match für eine funktionierende Ehe auserkoren. Sie begegneten sich zum ersten Mal vor dem Traualtar und gaben sich das Jawort. Auch Monate nach den Dreharbeiten sind Alexandra und Heiko noch total verliebt ineinander. Sie planen sogar schon, zusammenzuziehen!

Heiko teilte in seiner Instagram-Story ein Foto von seiner Hochzeit mit seiner Ehefrau und schrieb, dass sie eigentlich schon so gut wie zusammen wohnen: "Im Moment ist Alexandra tatsächlich 80 Prozent der Zeit bei mir." Ihre Wohnungen in Schwäbisch Hall und Berlin gebe es nach wie vor – ab und zu seien sie auch dort. Doch auf lange Sicht wollen die beiden gemeinsam unter einem Dach wohnen: "Zusammenziehen ist bis zum Jahrestag 2024 geplant."

Nach dem Finale der Kuppelshow hatte Heiko seiner Partnerin eine rührende Liebeserklärung gemacht: "Ich liebe dich heute mehr als gestern, aber nicht so sehr wie morgen." Es hätte kein besseres Match für ihn geben können. "Ab jetzt zu zweit für immer", hatte der 46-Jährige betont.

Sat.1 / Christoph Assmann Alexandra und Heiko, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2023

Instagram / heiko.hadeb Alexandra und Heiko, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Sat.1 Alexandra und Heiko bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

