Rekordpreis: Prinzessin Dianas berühmtes Kleid versteigert

Dafür wurde einiges hingeblättert. Prinzessin Diana (✝36) hatte zu Lebzeiten so einige Looks berühmt gemacht. Vor allem das hautenge schwarze Minikleid, in dem sie kurz nach dem Ehe-Aus mit König Charles (75) 1994 zu einem Event erschienen war, wurde über die Jahre zu echtem Kult. Aber auch andere Kleider sind in die Modegeschichte eingegangen – und einer von Dianas Looks wurde nun für einen saftigen Preis versteigert.

Das Auktionshaus Julien's kann ein Kleid, das Diana 1985 in Florenz bei einem Konzert des Vancouver Symphony Orchestra getragen hatte, für einen besonders hohen Preis versteigern. Das schwarze Glitzer-Dress mit dem blauen Ballerinarock soll für rund eine Million Euro über den Tisch gegangen sein. Laut People ist der Kaufpreis damit elfmal höher als der Schätzwert von etwa 91.270 Euro. Damit wird ein neuer Rekord aufgestellt: Das bisher teuerste von Dianas Kleidern war ein violettes Abendkleid, das Anfang des Jahres für rund 551.000 Euro unter den Hammer kam.

Aber nicht nur diese beiden Kleidungsstücke wurden 2023 verkauft. Auch die Bluse, die die Mutter von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) anlässlich ihrer Verlobung getragen hatte, wechselte den Besitzer. "Prinzessin Dianas Verlobungsbluse geht über die Mode hinaus. Sie ist ein ergreifendes Symbol für Liebe, Anmut und einen zeitlosen Moment der Geschichte", erklärte der Vorstandsvorsitzende des zuständigen Auktionshauses der New York Post.

SIPA PRESS Prinzessin Diana in London, 1994

Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Mai 1987

Getty Images Prinzessin Diana im Januar 1988

