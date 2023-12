Familienfluch? Drei Carter-Kindern sind bereits verstorben

Die Familie Carter muss einen schlimmen Verlust nach dem nächsten verkraften. Am Samstagabend wurde bekannt, dass Bobbie Jean Carter (41) tot ist. Die Schwester der Musiker Aaron (✝34) und Nick Carter (43) starb nach einem harten Leben, das von Verhaftungen und Drogenproblemen geprägt war. Und sie ist nicht das erste Mitglied der Familie, dass bereits verstorben ist: Drei der Carter-Geschwister sind bereits tot.

2012 war es zum ersten schlimmen Todesfall in der Familie gekommen. Leslie Carter (✝25) war mit gerade einmal 25 Jahren verstorben. Sie war in ihrer Dusche gestürzt – wie später herauskam, erlitt sie zudem eine Überdosis verschreibungspflichtiger Medikamente. 2022 folgte die nächste schlimme Nachricht: Aaron Carter wurde leblos aufgefunden. Der einstige Kinderstar ertrank in Folge der Einnahme eines Beruhigungsmittels. Gut ein Jahr später ist nun auch Bobbie Jean tot.

Die Mutter der verstorbenen Musiker meldete sich am Samstag bereits zu Wort und drückte ihre tiefe Trauer aus. "Ich werde Zeit brauchen, um die schreckliche Realität zu verarbeiten", erklärte sie und bat um Gebete für ihre Enkelin Bella, die nach Bobbie Jeans Tod nun Waise ist.

Anzeige

Getty Images Aaron und Leslie Carter

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, ehemaliger Kinderstar

Anzeige

MEGA Polizeifoto von Bobbie Jean Carter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de