Justin Theroux und Nicole genießen Hochzeitsparty zusammen!

So weit sind sie also schon! Nachdem sich Justin Theroux (52) und Jennifer Aniston (54) 2017 nach zwei Jahren Ehe geschieden hatten, ging der Filmemacher einige Jahre als Single durchs Leben. Im August dieses Jahres wurde der 52-Jährige erstmals wieder mit einer Frau an seiner Seite gesichtet. Bei ihm und Nicole Brydon Bloom (29) ist es wohl so ernst, dass er sogar schon ihre Eltern kennengelernt hat. Jetzt war Justin Nicoles Plus eins auf einer Hochzeit – und jetzt kennt er wohl alle Familienmitglieder!

In einer Bilderreihe lässt die Schauspielerin noch mal all die schönen Momente von der Hochzeitsfeier ihrer Schwester Chrissy und ihres Gatten Patrick auf Instagram Revue passieren. Zwischen all den Fotos vom Sektempfang, dem Brautpaar und der Trauung sieht man, dass der "Bad Spies"-Darsteller ebenfalls anwesend war. In einem schwarzen Anzug mit Krawatte, posiert er auf einem Spiegelselfie mit seiner Partnerin, zwei Freunden und seinem geliebten Hund Kuma.

Seinen Vierbeiner scheint Justin überall mitzunehmen – die beiden haben eine ganz besondere Bindung zueinander. Im Mai nahm die Hollywoodberühmtheit ihren Pitbull aus dem Tierheim sogar mit zum prestigeträchtigen White House Correspondents' Dinner in Washington D.C.!

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston im April 2017

Instagram / n.brydonbloom Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom mit Freunden

Getty Images Justin Theroux mit seinem Hund Kuma, Dezember 2022

