Jennifer Aniston und Ex Justin Theroux sind beste Freunde

Jennifer Aniston (55) und Justin Theroux (53) haben bewiesen, dass eine Trennung nicht gleichzeitig auch das Aus einer Freundschaft bedeuten muss. Obwohl sie 2017 ihre Ehe beendeten, haben die beiden laut einem Insider eine "andauernde Verbindung". So plane Justin laut OK! Magazine sogar, Jennifer zu seiner Hochzeit mit seiner neuen Liebe Nicole Brydon Bloom (30) einzuladen. Er machte seiner Verlobten den romantischen Antrag im August während des Filmfestivals in Venedig.

Ein Nahestehender der beiden enthüllte laut dem Magazin: "Obwohl sie nur ein paar Jahre verheiratet waren, sind sie in Kontakt und beste Freunde geblieben. Das mag für normale Leute seltsam sein, aber Jen und Justin sind eben keine gewöhnlichen Menschen!" Die beiden würden die Regeln für Ex-Paare in Hollywood neu schreiben. Trotz seiner neuen Beziehung fühle sich Justin mit Jennifer immer noch verbunden. In einem Interview gestand er: "Sie ist mir immer noch sehr wichtig."

Jennifer und Justin lernten sich 2011 bei den Dreharbeiten zu "Wanderlust" kennen und verliebten sich. 2015 gaben sie sich in einer intimen Zeremonie das Jawort. Als sie 2017 ihre Trennung bekannt machten, betonten sie, dass ihre Entscheidung "gegenseitig und liebevoll" getroffen wurde und sie weiterhin "zwei beste Freunde" seien. Justin verriet, dass sie nicht jeden Tag sprechen, aber regelmäßig in Kontakt stehen – sie telefonieren, schreiben sich Nachrichten und nutzen FaceTime. Während Justin mit Nicole sein neues Glück gefunden hat, wurde Jennifer seitdem nicht öffentlich in einer romantischen Verbindung gesehen.

Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

