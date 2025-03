Am Strand: Justin Theroux und seine Nicole haben geheiratet

Süße Neuigkeiten von Justin Theroux (53) und Nicole Brydon Bloom (30): Der "American Psycho"-Star und die Schauspielerin haben geheiratet! Das beweist nun ein Video, das von TMZ veröffentlicht wurde: In der Aufnahme befindet sich das Paar an einem Strand in Mexiko, wo es tanzend und innig umarmt für einen Fotografen posiert. Justin trägt währenddessen einen klassischen Smoking mit einer cremefarbenen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarzer Fliege, während seine frisch angetraute Ehefrau in einem luftig-leichten weißen Kleid mit Rückenausschnitt strahlt. Offizielle Statements der beiden zu ihrer Hochzeit stehen bisher allerdings noch aus.

Das frisch vermählte Paar wurde erstmals im Februar 2023 öffentlich zusammen gesichtet. Justin und die "The Gilded Age"-Darstellerin halten ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – im August vergangenen Jahres wurden aber trotzdem süße Neuigkeiten bekannt. Wie People bestätigte, beschlossen sie den nächsten Schritt ihrer Beziehung zu wagen und sich zu verloben: Der 53-Jährige ging während eines Aufenthalts in Italien vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen.

Während es für Nicole die erste bekannte Ehe ist, wagte sich der "Beetlejuice Beetlejuice"-Schauspieler schon einmal vor den Traualtar: Justin war von 2015 bis 2018 mit dem Friends-Star Jennifer Aniston (56) verheiratet. Trotz seines Bekanntheitsgrads lebt er privat meist zurückgezogen und vermeidet es, über seine Partnerschaften zu sprechen. "Ich möchte, dass all meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raumes existieren, in dem wir uns befinden", erklärte er vor rund zwei Jahren im Gespräch mit Esquire.

Getty Images Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom im August 2024

Instagram / justintheroux Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom

