Nackig im Flieger? Justin Theroux erklärt skurriles Gerücht

Fliegt Justin Theroux (53) auf seinen Reisen wirklich gerne komplett unbekleidet? Der Schauspieler hat die Gerüchte um seine angebliche Vorliebe jetzt endlich aufgeklärt. Anfang September war der "Beetlejuice Beetlejuice"-Star in der "Tonight Show" zu Gast und sprach mit Jimmy Fallon (49) darüber, wie diese skurrile Geschichte überhaupt in Umlauf kam. "Ich wollte dich eigentlich backstage fragen", witzelte der Gastgeber während der Sendung, "aber ich mache es gleich hier vor ganz Amerika. Schläfst du auf internationalen Flügen wirklich nackt?" Justin erklärte daraufhin, dass die Story nicht wahr sei, sondern auf einem Missverständnis mit seinem Freund und Schauspielkollegen Jason Bateman (55) basiere.

Im Gespräch mit Jimmy erzählte der Schauspieler von einer zwölfstündigen Flugreise nach London, die er gemeinsam mit Jason bestritten hatte. Während des Fluges hatte dieser beobachtet, wie Justin sich seiner Kleidung entledigte, um seiner Meinung nach in einem komfortableren Zustand zu schlafen. "Jason meinte zu mir: 'Hey Alter, du fliegst nackt in einem Flugzeug'", schilderte Justin die Story. "Ich war total verwirrt und fragte ihn, worüber er da redet." Schließlich habe er noch seine Boxershorts getragen und sei gar nicht komplettt nackt gewesen. Jason erklärte ihm später, dass jemand ihn in diesem Zustand gesehen haben könnte und so das Gerücht entstanden sei.

Neben der Klärung dieses Missverständnisses enthüllte Justin, der momentan frisch verlobt ist, aber noch weitere kuriose Fakten aus seinem Leben. So bestätigte er, als junger Mann in einem Zirkus in Japan gearbeitet zu haben. Weiterhin stellte er klar, dass der britische Dokumentarfilmer Louis Theroux tatsächlich sein Cousin ist und er früher Mitglied einer Motorradgang namens "Satan's Hooves" in New York war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Bateman bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass an Justin Therouxs Nackt-Flug-Geschichte doch mehr dran ist? Auf jeden Fall! Justin serviert uns hier eine faule Ausrede... Quatsch! Er war sicher bekleidet und die Situation wurde fehlgedeutet. Ergebnis anzeigen

Sandra Janke Redakteurin Zum Profil



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de