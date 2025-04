Nach Hochzeit: Justin Theroux und Nicole sind ganz verliebt

Justin Theroux (53) und Nicole Brydon Bloom (31) zeigen sich erstmals nach ihrer romantischen Hochzeit in Mexiko. Nur wenige Wochen nach der Zeremonie wurden die beiden Schauspieler Hand in Hand in New York City gesichtet, wo sie gemeinsam mit Justins Hund Kuma durch die Straßen schlenderten. Während des entspannten Spaziergangs erledigte das frisch vermählte Paar ein paar Besorgungen und wirkte überglücklich. Das zeigen Fotos, die der Daily Mail vorliegen. Bereits bei seiner intimen Hochzeit bewies das Paar Stilsicherheit – ein Eindruck, der bei ihrem jüngsten Auftritt fortgeführt wurde: Justin trug eine lässige Kombination aus Jeans, T-Shirt und Baseballcap, während Nicole mit einem Tweed-Blazer und einer schlichten Jeans punktete.

Ihre Hochzeit fand in einer vertrauten Runde am Strand von Tulum statt. Bei der Zeremonie präsentierte sich Nicole in einem eleganten weißen Brautkleid mit langer Schleppe, während Justin in cremefarbener Jacke und schwarzer Fliege für den Anlass glänzte. Nach dem offiziellen Teil tauschte das Paar die Festgarderobe gegen Strandkleidung und genoss ausgelassen das türkisblaue Wasser.

Für Justin war es bereits die zweite Hochzeit, nachdem er von 2015 bis 2017 mit Jennifer Aniston (56) verheiratet war. Für Nicole ist es hingegen die erste Ehe. Trotz ihrer Schauspielkarriere und Berühmtheit hält das Paar sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Das betonte Justin auch in einem Interview mit Esquire: "Ich möchte, dass all meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raumes existieren, in dem wir uns befinden."

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux mit Hund Kuma, September 2024

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux, Schauspieler

