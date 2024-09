Justin Theroux verliebte sich auf den ersten Blick in Nicole

Hollywoodstar Justin Theroux (53) hat in der "Drew Barrymore Show" erzählt, dass er seine Verlobte Nicole Brydon Bloom (30) durch gemeinsame Freunde kennengelernt habe. Bei diesem ersten Treffen sei er sofort von ihr begeistert gewesen. "Mein erster Eindruck war 'Wow'", sagte der 53-Jährige. Ein Freund, der ihn begleitete, meinte sogar: "Das ist die Eine." Ohne zu zögern suchte Justin das Gespräch mit Nicole – der Rest ist Geschichte.

Nicole Brydon Bloom und Justin wurden erstmals im Februar 2023 gemeinsam gesichtet. So turtelten sie im August 2023 im Altro Paradiso in Manhattan, bevor sie im März 2024 bei der Vanity Fair Oscar-Party ihr Red-Carpet-Debüt feierten. In Italien stellte Justin seiner Freundin schließlich die Frage aller Fragen. Der speziell für Nicole entworfene Verlobungsring kombiniert die Geburtssteine des Paares mit einem lupenreinen 4-karätigen Smaragdschliff-Diamanten, eingefasst in Platin und verziert mit 18-karätigem Gelbgold.

Über die Jahre hat Justin immer wieder betont, wie wichtig ihm private Momente in seinen Beziehungen seien. In einem Interview mit Esquire erklärte er beispielsweise: "Ich möchte, dass meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raumes bleiben, in dem wir uns befinden." Bevor er mit Nicole zusammenkam, war Justin mit Schauspielerin Jennifer Aniston (55) verheiratet, die Ehe der beiden endete 2018.

Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

Justin Theroux im April 2023

